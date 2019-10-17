Тбилиси, , 15:56 — REGNUM В Поничала и Гардабанском муниципалитете в течение последних дней полицией задержаны 5 крупных наркореализаторов. Об этом 17 октября сообщил на пресс-конференции директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Правоохранители, на основании постановления судьи, несколько раз осуществили контрольную закупку наркотических средств у обвиняемых, проведя аудио‑ и видеозапись этих закупок. Затем в ходе личного досмотра задержанных и при обыске полиция изъяла 11 пакетиков наркотического средства «героин» и 20 тысяч 970 лари.

Расследование ведется по 4-й части статьи 260 УК Грузии. Задержанным вменяется незаконный сбыт наркотических средств, что предполагает лишение свободы на срок от 6 до 11 лет.

Всего в 2019 году правоохранителями Грузии было изъято 26,2 кг героина, 2 кг кокаина, более 13 тыс. таблеток «суботекса» и «субоксина», 23,1 кг MDMA, 9,8 кг психотропных веществ и 1 кг и 600 г психотропных препаратов.

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