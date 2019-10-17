Донецк, 17 октября 2019, 15:47 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции ДНР сбили беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВСУ, сообщили 17 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Село Спартак находится на окраине Донецка, возле руин городского аэропорта. Украинские формирования постоянно обстреливают этот населённый пункт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре боевика ВСУ погибли и двое получили ранения, подорвавшись на собственных минах на юге ДНР.
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