Чебоксары, , 15:38 — REGNUM В Чебоксарах в отношении водителя троллейбуса, который врезался в стол, возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГИБДД Чувашии. По последним данным, число пострадавших выросло до 31.

В Госавтоинспекции республики отмечают, что в отношении водителя троллейбуса, с участием которого 16 октября произошло ДТП в Чебоксарах, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевших»). Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 25 тыс. рублей либо лишение права управления транспортными средствами до двух лет.

По последним данным министерства здравоохранения, в результате аварии ранения получил 31 человек, в том числе десять несовершеннолетних, тяжелых пострадавших нет. Пятеро взрослых и один несовершеннолетний госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в 14:38 в Чебоксарах троллейбус врезался в опору линии электропередачи. Для оказания помощи было задействовано девять бригад скорой медицинской помощи, две бригады психологов.

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