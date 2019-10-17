Донецк, 17 октября 2019, 15:35 — REGNUM На южной границе ДНР во время обустройства укреплений украинские силовики подорвались на своих минах, сообщили 17 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В ходе эвакуации погибших произошёл ещё один взрыв, который уничтожил одного и ранил ещё двух боевиков, добавил представитель Народной милиции.
Он отметил, что инцидент произошёл потому, что боевики 35-й бригады ВСУ во время ротации сил не передали карты минных полей. Село Старогнатовка находится в 42 км южнее Донецка и находится под контролем ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 291 единицу боеприпасов, повредив более десятка домов.
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