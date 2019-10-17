Омск, , 15:28 — REGNUM В Омске следователи проводят проверку по информации о смерти женщины из-за того, что машина скорой помощи не смогла проехать во двор дома, заставленный припаркованными автомобилями. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в областном следственном управлении СКР.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Омичка умерла 7 сентября. По информации СМИ, машина скорой помощи не смогла проехать во двор дома на улице Гашека из-за припаркованных автомобилей.

Следствие в ходе проверки установит все обстоятельства и причины смерти женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации представителя минздрава Омской области, бригада скорой помощи добралась до места за 17 минут, что является «стандартным временем».

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