Великий Новгород, , 15:27 — REGNUM В Новгородской области заболеваемость коклюшем растёт, но показатель заболеваемости пока ниже среднероссийского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новгородской области Ирина Ивченко.

По её словам, за девять месяцев 2019 года в регионе выявлено 20 случаев коклюша (за аналогичный период 2018 года — 17). Показатель заболеваемости составил 3,33 на 100 тыс. населения, что ниже среднероссийского — 6,90 на 100 тыс. населения.

«Случаи заболевания коклюшем выявлены в Великом Новгороде, Новгородском районе, Маловишерском и Чудовском районах. В Новгородской области все заболевшие дети не привиты от этой инфекции», — отметила Ирина Ивченко.

Специалист подчеркнула, что единственной мерой эффективной и длительной защиты детей от коклюша является вакцинация.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2019 года в России в 1,5 раза вырос уровень заболеваемости коклюшем. При этом в Татарии отмечен рост заболеваемости этой инфекцией в 4 раза, в Удмуртии — почти в 5,5 раза, в Пензенской области — в 7,5 раза.

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