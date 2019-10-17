Махачкала, , 18:28 — REGNUM Три школьницы пострадали в Дагестане в результате двух ДТП, произошедших сегодня, 17 октября. Летального исхода не случилось, девочки доставлены в медучреждения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службы МВД республики.

Первое происшествие произошло примерно в 07:30 в пригороде Махачкалы. Водитель автомобиля Hyundai Accent сбил двух школьниц 12 и 13 лет, которые направлялись в учебное заведение. После произошедшего мужчина скрылся с места преступления. Был объявлен план «Перехват», и виновника ДТП удалось задержать.

Второй инцидент случился приблизительно в 11 часов в Дербентском районе. Водитель ВАЗ-217 030 сбил девятилетнюю девочку из селе Кала. Установлено, что ученица четвертого класса, которая также шла в школу, в момент наезда переходила дорогу по пешеходному переходу.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована в центральную больницу города Дербента с закрытой черепно-мозговой травмой. Водитель автомобиля задержан и дает показания.

Читайте также: Больше всего детей из-за отсутствия автокресел гибнет на дорогах Дагестана