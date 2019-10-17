Барселона, Испания, , 15:11 — REGNUM Число задержанных полицией участников протестов в испанском автономном сообществе Каталония превысило 30 человек. Об этом сообщает 17 октября 24 Horas.

Отмечается, что 33 человека задержаны 17 октября на улицах Барселоны за столкновения с правоохранителями. При этом более ста человек пострадали.

Это же издание приводит слова министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки, который сообщил о 190 подожженных мусорных баках в ночь на 17 октября и 250 таких инцидентах 15 октября. Ущерб, нанесенный городскому имуществу Барселоны 15 октября, оценен в 627 тыс. евро. Министр добавил, что в эпизодах насилия в Каталонии участвуют хорошо организованные группы протестующих.

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