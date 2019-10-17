Тарлак, , 15:17 — REGNUM Гражданин Южной Кореи, отбывавший заключение за убийство трех соотечественников на Филиппинах, сбежал из тюрьмы. Об этом сообщает британский новостной интернет-сайт The Inquirer со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 16 октября 40-летний кореец, отбывавший заключение в одной из тюрем провинции Панпанга, сбежал от конвоиров по дороге из здания суда Тарлака.

По данным сотрудников органов правопорядка, 40-летний мужчина попросился в туалет без конвоя, после чего сбежал от охраны через вентиляционное отверстие.

Известно, что мужчина вместе с сообщником были арестованы 11 октября 2016 года за убийство трех соотечественников, сбежавших на Филиппины с 15 млрд вон (~$12,7 млн) и скрывавшихся от следственных органов. Двое мужчин застрелили своих жертв в одном из тростниковых полей провинции Панпанга, забрали из сейфа 2,4 млн вон (~$2037) и попытались ограбить казино.

Известно, что сообщник был приговорен южнокорейским судом к 30 годам тюремного заключения, однако в марте 2017 года он попытался сбежать и спустя три месяца снова был пойман. Помимо обвинений в убийстве ему также было предъявлено обвинение в хранении наркотиков.

После подтверждения информации 17 октября власти Южной Кореи отправили на место происшествия группу специалистов.