Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM Специалисты свердловского ГУ МЧС проверили трамвай, в котором ранее была обнаружена бесхозная сумка. Об этом сообщает ИА Znak.

Как заявили агентству в пресс-службе управления, представители ведомства оперативно проверили поступивший сигнал о сумке с неизвестным содержимым.

«Угроза не подтвердилась», — отметили в ведомстве.

Сейчас движение трамваев восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге оказалось парализовано движение трамваев по Верх-Исетскому бульвару. В одном из вагонов была обнаружена бесхозная сумка, из-за чего из трамвая эвакуировали всех пассажиров в целях безопасности.

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