Сургут, Югра, , 14:59 — REGNUM В Югре по подозрению в покушении на мошенничество задержан адвокат. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что юрист защищал обвинённого в мошенничестве жителя Сургута. И пообещал брату клиента освобождение мужчины из-под стражи, а в дальнейшем и вынесение оправдательного приговора за 2,5 млн рублей, которые якобы необходимо дать в качестве взятки некому влиятельному в суде лицу.

При этом никаких договорённостей с «влиятельными лицами» у адвоката не было. Следствие полагает, что юрист собирался присвоить взятку себе. И 16 октября 2019 года, при передаче части оговоренной с братом клиента суммы, адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Юрист подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.