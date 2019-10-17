Одинцово, Московская область, , 14:38 — REGNUM В подмосковную реку Островня (Одинцовский г.о.) ведут сброс сточных вод с очистных сооружений парк-отеля «Царский лес», расположенного в одноименном селе. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Одинцовском районе инспекторы эконадзора приняли участие в проверке межрайонной природоохранной прокуратуры по факту нарушения водоохранного законодательства. Специалисты установили, что в реку Островня ведется слив недостаточно очищенных сточных вод с аварийных очистных сооружений парк-отеля «Царский лес». Анализ проб стоков показал многократное превышение по ряду загрязнителей, в частности по аммоний-ионам и общим колиморфным бактериям. После окончания расследования нарушителей привлекут к административной ответственности.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области появится новый природный заказник «Душоновские болота».

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