Под Калугой при прокладке водопровода нашли останки двух человек

Боровск, Калужская область, 17 октября 2019, 15:02 — REGNUM В деревне Комлево Боровского района Калужской области в ходе работ по прокладыванию водной магистрали были обнаружены костных останки двух неустановленных лиц. Об этом 17 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
По данному факту начата следственная проверка. По предварительным данным, на месте обнаружения человеческих останков ранее находился сельский храм.
В настоящее время назначена экспертиза по определению принадлежности найденных костных останков и установлению давности захоронения.
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