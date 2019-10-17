Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM В Екатеринбурге остановили движение трамваем по Верх-Исетскому бульвару в сторону ул. Московской. Об этом сообщает ИА Znak.

В одном из трамвайных вагонов была обнаружена бесхозная сумка, из-за чего состав был остановлен. Все пассажиры были выведены из трамвая. Далее к составу подъехали сотрудники МЧС.

Из-за простоя не менее семи трамвайных вагонов вынуждены были встать в пробку на ВИс-бульваре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2019 года в Екатеринбурге вынесли обвинительный приговор водителю трамвая, которая врезалась в другой состав, оставшись без управления. Женщину приговорили к ограничению свободы на один год и полугодовому запрету на управление транспортным средством.

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