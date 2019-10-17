Таганрог, Ростовская область, , 14:20 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы управления жилищно-коммунального хозяйства Таганрога. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 17 октября.

По имеющимся сведениям, чиновник дал разрешение на незаконное использование полигона твёрдых бытовых отходов подконтрольному предприятию. У организации лицензии на соответствующую деятельность не было.

«Действия чиновника повлекли загрязнение окружающей среды и причинили вред почвам Российской Федерации в размере не менее 412 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Следователи провели обыски по месту жительства фигурантов и в помещении администрации Таганрога.

Читайте ранее в этом сюжете: В администрации Таганрога проходят обыски — СКР