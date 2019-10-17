Мехтарлам, Афганистан, , 16:25 — REGNUM 16 октября официальные лица провинции Лагман (столица провинции — Мехтарлам) заявили, что на территории этого региона в результате террористической атаки было убито два солдата Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство, установленное на транспортном средстве, вблизи от здания полицейского управления уезда Алишинг провинции Лагман.

По словам официальных лиц провинции Лагман, здание, где находится офис главы уезда Алишинг, и медресе, расположенные недалеко от места взрыва, были закрыты.

Официальные лица провинции Лагман добавили, что в результате террористической атаки ранения различной степени тяжести получило 20 студентов медресе и шесть солдат Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об ответственности группировки за организацию террористической атаки на территории уезда Алишинг провинции Лагман.