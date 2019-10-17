Барнаул, , 14:06 — REGNUM В Алтайском крае уже завтра, 18 октября, может выпасть снег. Об этом со ссылкой на алтайских синоптиков предупредили сотрудники регионального ГУ МЧС РФ.

«18 октября, в Алтайском крае ночью на большей части территории края ожидаются небольшие, местами умеренные, днём в отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололёдные явления, появление временного снежного покрова. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер до 20м/с», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об осадках в виде дождя, а в ночные и утренние часы —с мокрым снегом жителей Алтая предупреждали и в конце сентября.

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