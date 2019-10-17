Челябинск, , 14:05 — REGNUM В Челябинске микроавтобус протаранил несколько автомобилей. Инцидент произошёл утром 17 октября, сообщают местные СМИ.

Как пишет 74.ru, маршрутка разбила несколько машин, которые находились на парковке возле дома по адресу Свердловский проспект, 65. Одна из машин от удара врезалась в крыльцо находящегося поблизости магазина.

По некоторым данным, в ДТП оказался замешан автобус 85-го маршрута. В ГИБДД данных о ДТП пока нет.

Отметим, аварии с маршрутками в Челябинске не редкость. Одна из последних произошла 23 сентября. Столкнулись два микроавтобуса, пострадали порядка десяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие