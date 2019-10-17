Тюмень, , 14:01 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанут жители Нижнего Новгорода, которых обвиняют в хищении имущества на 46 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службы прокуратуры Тюменской области.

Следствием установлено, что двое нижегородцев с января 2014 года по январь 2019 года совершили 28 квартирных краж в Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре и Уфе. В квартирах «гастролёры» забирали деньги, ювелирные украшения, ценные вещи.

После кражи в Тюмени оперативникам удалось вычислить злоумышленников. Часть похищенного обнаружилась по месту их проживания в Нижнем Новгороде.

Материалы уголовного дела по ч.4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой, в крупном и особо крупном размере») переданы в суд для рассмотрения по существу.