Иркутск, , 13:59 — REGNUM Уже завтра, 18 октября, в Иркутской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, днём в регионе (кроме северо-восточных районов) могут выпасть осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью составит +1…+6°С, при прояснении — −1…−6°С, а днём столбик термометра будет держаться на отметке +6…+11С°.

Между тем, на сайте регионального ГУ МЧС РФ размещено предупреждение о сильном ветре: 18 октября днём в западных, центральных и южных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15−18 м/с.

Напомним, аналогичные погодные условия наблюдались в Приангарье в начале октября 2019 года.

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