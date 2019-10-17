Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM В Екатеринбурге трёх обвиняемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга отправили под арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе до 11 декабря. Постановление может быть обжаловано в трёхдневный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 10 октября пропала 27-летняя местная жительница, которая отправилась продавать свою дорогостоящую машину на Уралмаш и перестала выходить на связь с родными и знакомыми. После этого начались поиски молодой женщины, к которым подключились волонтёры поисковых отрядов.

Отметим, что данный инцидент получил широкий общественный резонанс.

Напомним, что вскоре в Челябинской области была найдена машина девушки, а 15 октября задержаны подозреваемые, которые дали показания и указали место, где спрятали труп женщины.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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