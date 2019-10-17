Стамбул, Турция, , 13:16 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 13 тыс. кг каннабиса с начала 2019 года во время спецопераций, проведенных в провинции Стамбул, об этом 17 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Турции ведется постоянно. За 2019 год количество арестов подозреваемых в данном виде преступлений увеличилось на 9% в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году.

Уровень изъятия также увеличился — на 61% от 2018 года. Число задержанных по подозрению в незаконном обороте наркотиков возросло на 146%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции изъяли свыше 40 кг героина