* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 13:07 — REGNUM В министерстве обороны Ирака сообщили об аресте ряда членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бежавших из Сирии, об этом 17 октября сообщает Kurdistan.ru.

Ранее власти страны значительно усилили патрули на границе с Сирией в связи с турецкой агрессией против курдских повстанцев.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции, воспользовавшись вывод американских военных с северо-востока Сирии, ввели свои войска на указанные территории.

Целью турецких военных является обеспечение безопасности на сирийско-турецкой границе, угрозу которой, с точки зрения Анкары, представляю курдские повстанцы.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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