Тамбов, , 12:54 — REGNUM В Тамбове следователи проверяют информация СМИ о том, что кондуктор автобуса заставила девочку, которая не оплатила проезд, просить деньги у других пассажиров. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

Ранее в СМИ появилась информация, что девочка на остановке попыталась оплатить проезд картой, но она оказалась в стоп-листе, а кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров. Следователи проверят сообщения и дадут правовую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел в начале октября в Екатеринбурге, где в вечернее время школьника кондуктор высадил из автобуса. По заявлению кондуктора, подросток не представил документ, дающий право на проезд по временному проездному билету. В итоге школьнику пришлось добираться домой пешком.

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