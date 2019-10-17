Манила, , 12:48 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте 16 октября упал, катаясь на мотоцикле, и получил легкие травмы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Сальвадора Панело.

На пресс-конференции 17 октября Панело рассказал, что накануне вечером 74-летний филлипинский лидер катался на мотоцикле по территории президентского дворца. В какой-то момент он упал с мотоцикла и получил синяки и царапины на локте и колене.

Пресс-секретарь отметил, что Дутерте находится в безопасности.

Напомним, Родриго Дутерте занимает пост президента Филиппин с 30 июня 2016 года. О его страсти к мотоциклам ранее сообщали СМИ. Став президентом, он рассказал, что сотрудники безопасности против его поездок на мотоциклах.