Нижневартовск, Югра, , 12:43 — REGNUM В Югре завершено расследование уголовного дела о нападении на журналистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что днём 28 августа в районе дома 25"А» по улице Ленина города Нижневартовска автомобиль под управлением 23-летнего обвиняемого наехал на пожилую женщину-пешехода. Пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения. На место происшествия совместно с полицейскими прибыла съёмочная группа местного телеканала. Обвиняемый напал на журналистов с требованием прекратить съёмку. Спустя несколько часов он пришёл в телецентр, где вновь в агрессивной форме, с угрозами, требовал удалить запись.

Против автомобилиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») и ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.