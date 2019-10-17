Манагуа , , 13:06 — REGNUM Прокуратура Никарагуа потребовала ареста аргентинского актёра Хуана Дартеса по обвинению в изнасиловании актрисы Тельмы Фардин. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В 2018 году Дартес и Фардин снимались вместе в телесериале «Гадкий утёнок». Во время тура в поддержку сериала Дартес поселился в отеле в соседнем номере с Фардин. Именно в связи с этим обстоятельством его обвинили в сексуальных домогательствах. Дополнительное внимание к ситуации привлёк несовершеннолетний возраст актрисы — 16 лет.

В декабре 2018 года Фардин опубликовала видео, в котором обвинила Дартеса «в сексуальных надругательствах над ней».

Теперь дело передано в Десятый уголовный суд Манагуа.