Томск, , 12:41 — REGNUM В Томске сегодня, 17 октября, в дорожно-транспортном происшествии пострадали две женщины — фельдшеры станции скорой медицинской помощи.

Авария произошла на пересечении улиц Бердской и Водяной. Скорая торопилась на вызов и столкнулась с «Газелью», передаёт канал «Область здоровья». Пациентов в скорой в момент ДТП не было.

Пострадавшим женщинам рекомендовано амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске скорая не успела к умирающей женщине из-за большого количества припаркованных во дворе машин.

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