Екатеринбург, , 12:35 — REGNUM В Екатеринбурге Ленинский районный суд изберёт меру пресечения гражданам, подозреваемым в убийстве 27-летней женщины. Как сообщают местные издания, заседание суда пройдёт в закрытом режиме.

По данным «КП-Урал», перед началом заседания один из подозреваемых попросил прощения у родителей убитой жительницы Екатеринбурга. Также следователи сообщили, что будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу в СИЗО на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 27-летняя екатеринбурженка пропала 10 октября после того как отправилась продавать свой автомобиль. Вскоре начались поиски женщины, а по факту её исчезновения возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве.

Вскоре свердловским сыщикам удалось выйти на след подозреваемых. Была найдена машина женщины, а затем в Челябинской области задержаны трое граждан. Они дали показания и указали место, где спрятали труп потерпевшей.

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