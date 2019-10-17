Воронеж, , 12:32 — REGNUM Маршрутный ПАЗ сбил двух пешеходов, перебегавших проезжую часть, на улице Южно-Моравской в Воронеже вечером 16 октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 19:00 у дома №27 по ул. Южно-Моравская. Водитель автобуса ПАЗ 4234−04, следовавшего по маршруту №10А, сбил двух пешеходов, 47-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, которые пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате мужчина с травмами был госпитализирован, женщина после оказания медпомощи была отпущена домой. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Отметим, за последние сутки в регионе было зафиксировано 156 ДТП, в том числе 118 — в Воронеже, травмы получили семь человек.