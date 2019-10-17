Шебалино, , 12:29 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай разыскивается без вести пропавший сборщик орехов Виталий Чащин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона, мужчина 1936 года рождения и имеет проблемы со слухом.

Лес. Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Установлено, что 28 сентября мужчина ушёл на сбор кедрового ореха в урочище «Чёрный камень», расположенное в 4 километрах от села Ильинка Шебалинского района и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что пропавшему «на вид 80 лет». Он был одет в куртку тёмного цвета, синие спортивные брюки спортивные, синие резиновые сапоги, на голове кепка серого цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом сбора дикоросов в сибирских регионах пропажи людей, в том числе подростков в тайге происходят регулярно. Чаще всего, подобные случаи всё же заканчиваются благополучно.

Читайте также:

В Туве ищут двенадцатилетнего мальчика, пропавшего при сборе орехов

Иркутские спасатели нашли подростка, пропавшего в тайге