Нижний Новгород, , 12:25 — REGNUM В Нижегородской области сегодня, 17 октября, произошел сход одного грузового вагона поезда №8351. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте.

По предварительным данным ведомства, около 7 утра на станции Мухтолово Горьковской железной дороги произошел сход одного грузового вагона. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. На месте происшествия работает восстановительный поезд.

По данному факту управлением инициирована проверка, устанавливаются обстоятельства ЧП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЧП произошло 19 сентября 2019 года. Два вагона грузового поезда сошли с рельсов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Всего в составе грузового поезда было четыре вагона. Пострадавших не было.

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Ещё один крупный инцидент произошёл 20 мая 2019 года на 496 км перегона Тарталей — Каменище. С рельсов сошли вагоны грузового поезда №2185, наполненные углём. Пострадавших нет. Собственникам вагонов и груза был причинен крупный ущерб. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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