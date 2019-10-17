Красноярск, , 12:22 — REGNUM В Красноярском крае двое сотрудников полиции подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ возбуждено в отношении 28-летнего и 35-летнего оперуполномоченных отдела уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Березовский».

По предварительной версии следствия, в июле 2019 года красноярец написал заявление в отдел полиции «Березовский» о хищении его имущества на сумму порядка 6 млн рублей. Виновным он посчитал жителя Салехарда.

Двое полицейских узнали, что 11 августа житель Салехарда прилетает в аэропорт Новосибирска. Оперуполномоченные без санкции следователя выехали в Новосибирск, задержали предполагаемого подозреваемого и доставили его в следственный отдел. Там мужчину опросили, после этого он обратился в следственный орган с заявлением о его незаконном задержании и превышении полицейскими должностных полномочий.

Полицейских допросили. Они отстранены от службы в полиции, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани трое полицейских «закрыли» несуществующий наркопритон.