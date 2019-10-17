Владивосток, , 12:30 — REGNUM Полиция установила личность и задержала мужчину, который в течение десяти лет пугал прохожих, бегая голым в центре Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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52-летний мужчина направлен на лечение в Краевую клиническую психиатрическую больницу. До этого жители города неоднократно обращались в полицию с жалобами на неадекватного мужчину, который в голом виде по утрам бегал во дворах Океанского проспекта, улиц Некрасовской и Суханова.

Как оказалось, мужчина страдает психическими расстройствами и состоит на учёте у психиатра, сообщили в городском УМВД ИА PrimaMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в аэропорту полиция сняла с авиарейса из Крыма мужчину-эксгибициониста.