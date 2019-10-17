Самара, , 12:44 — REGNUM Подростки устроили скейт площадку на памятнике героям Великой Отечественной войны в Самаре. Видео данного инцидента 16 октября размещено в социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители поселка Управленческий в Самаре увидели группу подростков, которые катались на скейтах по памятнику героям Великой Отечественной войны и засняли произошедшее на видео.

Анонимный автор поста в социальной сети задается вопросом: «Кто они: обделенные скейт-парком спортсмены или малолетние вандалы?».

Данный пост быстро набрал сотни комментариев. Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни утверждают, что произошедшее является не допустимым.

«Ну как сказать… не приятно конечно это лицезреть… пусть ещё тогда на кладбище по катаются», — выказывают недовольство горожане.

Другие пользователи защищают подростков.

«С одной стороны — это да: неправильно, а с другой — власти им место дали кататься? Пусть лучше катаются, чем бухают где-нибудь на лавке с синегалками», — пишут в комментариях пользователи.