Улаганский район, Алтай, , 12:15 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки произошло сразу два ДТП с участием микроавтобусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона, в результате всего пострадали 13 человек.

Ранее утром 16 октября на Чуйском тракте в Улаганском районе опрокинулся микроавтобус марки Toyota Estima. 30-летний водитель был трезв, но не справился с управлением.

Были госпитализированы в районную больницу шесть пассажиров, один из которых несовершеннолетний.

К вечеру произошла ещё одна авария на той же дороге, но уже в Шебалинском районе. 23-летняя девушка за рулём автомобилем Honda Fit, пытаясь обогнать автобус Hyundai Aero Space столкнулась с другой легковушкой, двигавшейся по встречной полосе.

«От удара автомобиль Honda откинуло на автобус Hyundai, с которым произошло касательное столкновение», — отметили в МВД.

На этот раз в больницу с травмами были доставлены семь человек. Отмечается, что водители всех транспортных средств были трезвые.

По факту происшествий в настоящее время проводится проверка.

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