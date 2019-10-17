Новосибирск, , 12:14 — REGNUM Министерство образования Новосибирской области проанализирует организацию воспитательной работы в школе Новосибирска после гибели ученицы, сообщили 17 октября в областном Минобразования.

Отмечается, что ведомство намерено оказать необходимое содействие следственным органам, а также проанализировать всю информацию по итогам расследованию.

В министерстве также обратят внимание всех муниципалитетов на важность своевременной психологической работы с несовершеннолетним.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 октября, в одной из школ Новосибирска в туалете было найдено тело ученицы.

По данным местных СМИ, предположительно, девочка покончила с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Причину смерти ученицы десятого класса установит экспертиза.

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