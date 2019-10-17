Рязань, , 12:19 — REGNUM Охотник случайно застрелил своего знакомого в селе Красный угол Сапожковского района Рязанской области. Мужчина 1984 года рождения погиб от огнестрельного ранения в шею при проверке охотничьего карабина. В региональном Следственном комитете начали доследственную проверку, сообщили 17 октября в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, вечером 16 октября мужчины возвращались с охоты. Машина остановилась в селе Красный угол. Один из охотников на заднем сидении автомобиля решил проверить есть ли патрон в патроннике охотничьего карабина. В результате непроизвольного выстрела смертельную травму в шею получил находившийся рядом с машиной водитель.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.