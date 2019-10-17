Уфа, , 11:51 — REGNUM Насильник малолетней девочки в Уфе осужден к 21 году лишения свободы. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Судом установлено, что летом текущего года 33-летний уфимец в состоянии алкогольного опьянения, увидел около парка в Уфе 10-летнюю девочку. Он подошел к ребенку и предложил покатать ее на велосипеде. Насильник завлек ее в безлюдное место и изнасиловал.

Девочка рассказала об этом соседке по дому, которая обнаружила её плачущей во дворе.

Отмечается, что данное преступление было быстро раскрыто благодаря местной жительнице, которая узнала преступника по фотороботу.

Сообщается, что подсудимый частично признал свою вину.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и приговорил насильника к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.