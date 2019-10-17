Находка, Приморский край, , 11:50 — REGNUM В приморской Находке, чтобы извлечь девочку из ливнёвой канализации прохожим пришлось вызывать спасателей МЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Новгородский суд рассмотрит дело о гибели мальчика в канализационной яме

Нога девочки провалилась между прутьев ливнёвой канализации, самостоятельно вытащить ножку девочка не смогла. Попытки со стороны прохожих также не увенчались успехом. Прибывшие на место происшествия спасатели специальным инструментом смогли раздвинуть прутья решетки и освободить пострадавшую. Медицинский осмотр подтвердил отсутствие у девочки повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгороде мальчик погиб, попав в канализационную яму.