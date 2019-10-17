Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана за участие в боевых действиях в Сирии (ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 208 УК РФ). Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 17 октября.

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2017 года подсудимый вступил в запрещенную террористическую организацию, с сентября того же года — принимал участие в незаконном вооруженном формировании — по заданию главаря группировки нёс дежурство в пригороде Атма и провинции Латакия, принимал участие в боевых действиях в провинции Хама.

11 октября 2018 года был задержан силовиками.

Приговор в законную силу не вступил.