Кызыл, , 11:31 — REGNUM Правоохранители в столице Тувы Кызыле раскрыли разбойное нападение на малолетнего школьника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, неизвестный, угрожая ножом 11-летнему мальчику на одной из улиц города, отобрал сотовый телефон.

С заявлением в полицию обратилась мать жертвы ограбления. Было возбуждено уголовное дело по статье за «разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее не судимый 17-летний студент одного из техникумов г. Кызыла», — отметили в ведомстве.

Молодой человек уже дал признательные показания, у него изъяли похищенный телефон. Обвиняемый сообщил, что нож выбросил на берегу Енисея. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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