Псков, , 11:31 — REGNUM В Псковской области за девять месяцев 2019 года заболели коклюшем только два человека — дети до 17 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области в ответ на редакционный запрос.

Заболеваемость коклюшем в регионе остаётся низкой: 0,32 на 100 тыс. населения (при среднероссийском 6,90 на 100 тыс. населения). По данным ведомства, в 2018 году за этот же период в Псковской области тоже было выявлено всего два случая заболевания.

Прививки против коклюша с начала года получили 5785 человек — это 79,5% от плана вакцинации против этого заболевания. Ревакцинирован 4571 человек — 75,6% от плана ревакцинации.

Ситуация по заболеваемости коклюшем в региона остаётся на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2019 года в России уровень заболеваемости коклюшем вырос в 1,5 раза, при этом в Татарии отмечен рост заболеваемости в 4 раза, в Удмуртии — почти в 5,5 раза, в Пензенской области — в 7,5 раза.

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