Ярославль, , 11:22 — REGNUM Утонувший в конце августа в Ярославле дебаркадер был исключен из Государственного судового реестра Российской Федерации еще в 2014 году в связи «с утратой качества судна». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение арбитражного суда города Москвы, вынесенного в феврале 2015 года.

Затонувший дебаркадер

В то время дебаркадер работал на реке Москве в качестве ресторана, официально являясь судном. Речная администрация Московского бассейна провела проверку дебаркадера, в ходе которой установила ряд нарушений и исключила его из списка судов. После этого работать объект уже не мог.

Владелец судна — ООО «Центр Гранат» — обжаловал решение в арбитражных судах и проиграл все иски. Экспертные заключения состояния дебаркадера сделали сразу несколько солидных организаций: УЛ «МосгортрансНИИпроект», НИИкораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», НИИбетона и железобетона им. А.А. Гвоздева, ФГУП «Крыловский государственныйнаучный центр».

«По результатам осмотра установлено отсутствие противопожарного оборудования. Бетонные конструкции корпуса облицованы металлическими листами. Наблюдаются следы коррозии металла, следы биологической коррозии бетона (нарост мха), следы от сколов льда. Качество бетона оценить не представляется возможным. В проектной документации отсутствуют требования по морозостойкости и водонепроницаемости бетона, морозостойкости заполнителя, что не позволяет оценить эксплуатационную надежность конструкций, в т.ч. в зоне переменного уровня воды», — говорится в решении Арбитражного суда города Москвы.

Эксперты посчитали, что безопасность посетителей ресторана на Москве-реке обеспечить невозможно из-за его конструктивных особенностей — а именно из-за надстроенных палуб.

«Текущее состояние объекта не обеспечивает его безопасную эвакуацию в случае возникновения ситуаций ГО и ЧС, т.к. возведенные с превышением допустимых вертикальных габаритов конструкции не позволяют осуществлять его безопасное перемещение по акватории реки Москва без причинения ущерба сооружениям и объектам транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети города», — говорится в решении суда.

В итоге суд принял решение, что дебаркадер «не соответствует требованиям безопасности, утратил качество судна и не может использоваться в целях судоходства».

Судя по всему, именно на основании исключения из реестра судов эксплуатация плавучего ресторана в Москве была прекращена. Но почему-то это не смутило ярославские власти, которые гостеприимно дали место «бывшему судну» на Волжской набережной Ярославля, в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомним, после возмущения ярославцев внешним видом дебаркадера, он был отбуксирован из центра города, а при повторной буксировке затонул.

По данным источников ИА REGNUM, после исключения из реестра судов, владельцы поставили его на учет уже не как судно, а как «водный объект». Но для того, чтобы его эксплуатировать, необходимо было получить свидетельство о соответствии, то есть своего рода заключении о безопасности дебаркадера. До выдачи такого свидетельства водный объект не обладает «правом плавания». Получить свидетельство собственник не успел — дебаркадер затонул, получив пробоину при столкновении с затопленным понтоном.

Повлияло ли техническое состояние «водного объекта» на происшествие, видимо, установит следствие. По факту происшествия расследуется уголовное дело.

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