Каракас, , 11:21 — REGNUM В венесуэльском штате Гуарико потерпел крушение истребитель Су-30 Военно-воздушных сил Венесуэлы. Об этом 16 октября сообщило министерство обороны южноамериканской республики.

В заявлении военного ведомства говорится, что боевая машина вылетела с авиабазы им. Мануэля Риоса на аэродром базы им. Луиса дель Валье Гарсии. Оба пилота погибли.

Отмечается, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение расследовать причины происшествия.

Напомним, в июле Южное командование вооружённых сил США обвинило истребитель ВВС Венесуэлы в «агрессивном преследовании» американского военного самолета. Минобороны Боливарской Республики тогда сообщило, что американское воздушное судно вело разведку, вторгшись в воздушное пространство Венесуэлы.