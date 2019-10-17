Южно-Сахалинск, 17 октября 2019, 11:17 — REGNUM В Южно-Сахалинске 17 октября водитель иномарки выехал на железнодорожные пути в момент движения поезда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации РЖД, от мощного удара товарного поезда машину смяло и разорвало на части. Водитель травмирован, но чудом остался жив, его госпитализировали.
На месте ДТП работают МЧС, полиция и железнодорожники.
Как сообщало ИА REGNUM, КамАЗ столкнулся с локомотивом грузового поезда на железнодорожном переезде в Курагинском районе Красноярского края.
Машинист экстренно тормозил, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал.