Новотроицк, Оренбургская область, , 11:15 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области 16 октября произошел несчастный случай. Работник упал с высоты 23 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В настоящее время по факту ЧП проводится доследственная проверка. По предварительным данным, сварщик выполнял работы на территории строящегося завода по ул. Промышленной. Мужчина упал со строительных лесов на бетонную плиту.

Работник госпитализирован и находится в отделении реанимации.