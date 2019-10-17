Воронеж, , 11:11 — REGNUM Житель Воронежской области, в течение нескольких месяцев измывавшийся над маленькими детьми своей сожительницы, получил условный срок, сообщила 17 октября пресс-служба Следственного комитета.

25-летний житель Воробьевского района признан виновным в том, что с ноября 2018 года по февраль 2019 года систематически избивал детей сожительницы — двухлетнюю девочку и двух мальчиков шести и восьми лет. Отчим бил детей как руками, так и ремнем и даже деревянным прутом. Кроме того, он заставлял малышей совершать тяжелые и непосильные для их возраста физические упражнения.

Сам мужчина в ходе следствия свою вину признал, но лишь частично: по его утверждению, таким образом он «воспитывал» детей. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года шесть месяцев. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Между тем, на рассмотрении суда находится уголовное дело и в отношении матери детей — ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию. Женщину уже лишили родительских прав, дети находятся под опекой бабушки по отцовской линии.