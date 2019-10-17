Рабочий посёлок Плюсса, Псковская область, , 11:11 — REGNUM В Псковской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД пресекли деятельность подпольной лаборатории, в которой изъяли около 2 кг амфетамина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, наркотики были обнаружены и изъяты в автомобиле безработного 34-летнего мужчины в посёлке Плюсса Псковской области.

В ходе обыска по его месту жительства в посёлке Струги Красные были обнаружено оборудование для изготовления наркотика.

По данным регионального УМВД, подозреваемый дал признательные показания. Следствие полагает, что изготовливаемый им наркотик предназначался для дальнейшего сбыта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ.