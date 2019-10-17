Поронайск , Сахалинская область, , 11:05 — REGNUM В школе Поронайска Сахалинской области после уроков избили 10-летнюю девочку из-за того, что она напомнила учителю в конце урока про домашнее задание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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ЧП случилось 15 октября — одноклассники жестоко избили девочку прямо на крыльце школы № 2 в Поронайске.

«Держали руки, валяли, били по голове, достали учебники из портфеля и личные вещи и раскидали на улице. Били 7−8 детей, остальные стояли и смотрели. Один мальчик пытался заступиться, но его не послушали. После произошедшего некоторые дети помогли пострадавшей собрать вещи и вызвали ей такси. Когда она пришла домой, у неё болела и кружилась голова», — пишут местные СМИ.

По словам мамы пострадавшей девочки, камеры на крыльце школы не работают, либо ей так сказали. Охранник не вышел, хотя слышал крики.

«В травматологии сказали, что у дочери лёгкое сотрясение мозга, сейчас она лежит в больнице. Синяков сильных нет, потому что били в основном по голове и в живот. Я боюсь, что это всё безнаказанно пройдёт. Я понимаю, что их не посадят, детям по 10 лет, но в следующий раз вдруг она вообще домой не дойдёт», — рассказала мама избитой девочки.

В инциденте разбирается полиция и прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо одноклассников избили мальчика вечером около его дома в Екатеринбурге.